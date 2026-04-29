İzmir'de Freni Boşalan TIR, 9 Araca Çarptı: 3 Ölü, 1'si Polis 4 Yaralı

1) İZMİR'DE FRENİ BOŞALAN TIR, 9 ARACA ÇARPTI: 3 ÖLÜ, 1'Sİ POLİS 4 YARALI

İZMİR'in Bornova ilçesinde freni boşalan TIR'ın karşı şeride geçerek 1'i polis otosu 9 araca çarptığı kazada 1'i polis 3 kişi öldü, 1'i polis 4 kişi de yaralandı. Kaza nedeniyle yolda trafik akışı uzun süre kontrollü olarak sağlandı.

Kaza, saat 16.26'da Bornova ilçesi İstanbul Caddesi üzeri Topçu Tugayı Lojmanları mevkisinde meydana geldi. Manisa istikametinden Bornova yönüne giden TIR'ın freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği TIR, refüjü aşıp karşı şeride geçti. Kontrolsüz şekilde giden TIR, aralarında polis otosunun da bulunduğu 9 araca çarpıp, metrelerce sürükledi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. TIR'ın hızla çarpıp sürüklemesi sonucu demir yığını haline dönüşen birçok araçta sıkışanlar, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Polis ekipleri trafik akışını yönlendirmeye çalıştı. Can pazarının yaşandığı kazada sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde olay yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği, 2'si polis 5 kişinin de yaralandığı belirlendi. Hastaneye kaldırılan ve durumu ağır olan polis memurlarından 1'i de kurtarılamadı. Böylece kazada ölü sayısı 3'e yükseldi. Tedavisi devam eden 4 yaralıdan polis memurunun durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle cadde üzerinde trafik akışı durdu. Araçların kenara çekilmesinin ardından polis ekipleri, trafik akışını kontrollü olarak sağladı. Trafik ekipleri Manisa istikametinde trafik akışının kontrollü olarak sağlıyor. Kazaya karışan araçların çekilmesi için bölgeye vinç de sevk edildi.

VALİLİK: 3 ÖLÜ, 1'i POLİS 4 YARALI

Valilikten yapılan açıklamada 2 kişinin olay yerinde, 1 polis memurunun da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği, 1'i polis memuru 4 kişinin de yaralı olarak tedavilerine devam edildiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı