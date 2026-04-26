Tekirdağ ve Sivas'ta kaza: 2 yaralı, ev yan yattı

1) MOTOSİKLET, DURAKTAKİ OTOBÜSE ÇARPTI; 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde durakta yolcu almak üzere duran otobüse arkadan çarptıktan sonra devrilen motosikletteki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 19.30 sıralarında Kazimiye Mahallesi Omurtak Caddesi üzerindeki Şehitlik mevkisinde meydana geldi. Tekirdağ Büyükşehir Belediyesine ait M.Ç., yönetimindeki 59 EB 386 plakalı şehir içi yolcu otobüsü yol kenarındaki durakta yolcu indirip bindirmek için durdu. Bu sırada M.S.K. idaresindeki 59 AIB 859 plakalı motosiklet, otobüse arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle devrilip, otobüsün altına giren motosikletin sürücü M.S.K. ile arkasında bulunan E.B., yaralandı. Yaralılara ilk müdahale yoldan geçen bir doktor tarafından yapıldı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken, E.B.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili incelemesini sürdürüyor.

Görüntü dökümü

-----------------------------

-Kaza yerinden detaylar

-Yaralılardan detaylar

-Sağlık ekiplerinin müdahalesi

-Yaralıların ambulanslara bindirilmesi

-Motosikletten detaylar

-Toplanan kalabalık

-Detaylar

Haber-Kamera: Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ)

===============================================

2) SİVAS'TA 2 KATLI MÜSTAKİL EV YAN YATTI

SİVAS'ta iki katlı müstakil evde kısmen çökme meydana geldi. Yan yatan binada yalnız yaşayan Süleyman Yabancı (66) kendi imkanlarıyla dışarı çıktı.

Olay, saat 20.30 sıralarında Halil Rıfat Paşa Mahallesi 2'nci Sokak üzerindeki Süleyman Yabancı'ya ait iki katlı müstakil evde meydana geldi. Yaklaşık 60 yıllık olan evin alt katında kısmen çökme oldu. Çökme ile birlikte evin üst katında hasar oluşurken, bina yana doğru yattı. Olay sırasında evde bulunan Süleyman Yabancı kendi imkanlarıyla yara almadan dışarı çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbar üzerine adrese sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, AFAD ekipleri de kısmen çökme yaşanan binada incelemelerde bulundu. Çevresinde evler bulunan binanın kullanıma kapatılarak, kontrollü bir şekilde yıkılacağı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı