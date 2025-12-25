1) GAZİANTEP'İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 104'ÜNCÜ YIL DÖNÜMÜ TÖRENLE KUTLANDI

GAZİANTEP'in düşman işgalinden kurtuluşunun 104'üncü yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

15 Temmuz Demokrasi Meydanı'ndaki törene, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Garnizon Komutanı Tümgeneral Fethi Oltulu, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Halil Şen, İl Emniyet Müdürü Celal Özcan, ilçe belediye başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk anıtına çelenk bırakılmasıyla devam eden törende günün anlam ve önemini anlatan şiirler okundu. Tören, Gaziantep Valisi Kemal Çeber'in Türk Bayrağı'na 'Gazilik Nişanesi' takması ile devam etti.Daha sonra protokol üyelerinin de katılımıyla gerçekleştirilen kortej yürüyüşü, Yeşilsu Parkı'ndaki Şehitler Abidesi'nde son buldu. Tören mangası tarafından saygı atışı yapılmasının ardından protokol üyeleri, Şehitler Abidesi'ne karanfil bıraktı.