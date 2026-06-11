Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza: 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti

ÇEKMEKÖY KUZEY MARMARA OTOYOLU'NDA KAZA; 1'İ BEBEK 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Murat SOLAK / İSTANBUL, – ÇEKMEKÖY, Kuzey Marmara Otoyolu'nda seyir halindeki hafif ticari aracın aynı yönde ilerleyen TIR'a arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada 1'i bebek 3 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, saat 06.15 sıralarında Çekmeköy, Ömerli mevkii, Kuzey Marmara Otoyolu'nda meydana geldi. İddiaya göre; Sadık Günden(29)'in kullandığı 06 CVR 047 plakalı hafif ticari araç, Yavuz Sultan Seli Köprü istikametine seyir halindeyken aynı yönde ilerleyen 34 DKL 080 plakalı TIR'a arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle aracın yarısının TIR'ın altına girdiği kazada araçta bulunan sürücü Sadık Günden, eşi Özbek uyruklu Aziza Khatamova(31) ile 2 aylık bebekleri Timur Han Günden araç içerisinde sıkıştı. Yoldaki diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine Otoyol Jandarması, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri tek şeridi trafiğe kapatarak çevrede önlem aldı. İtfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan aynı aileden 3 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı. Sağlık ekipleri sıkıştığı yerden çıkarılan baba Sadık Günden, anne Aziza Khatamova ile 2 aylık bebekleri Timur Han Günden'in yapılan ilk müdahalede olay yerinde hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Hayatını kaybeden 3 kişinin cansız bedeni ambulanslarla Sancaktepe Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Kazaya karışan araçların vinçle yoldan kaldırılmasının ardından trafik tekrar normale döndü. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı