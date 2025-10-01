1) ŞEHİT POLİS MEMURU, ŞANLIURFA'DA SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

İZMİR'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanıp, tedavi gördüğü hastanede 23 gün sonra şehit olan polis memuru Ömer Amilağ, memleketi Şanlıurfa'da gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Olay, 8 Eylül'de İzmir'in Balçova ilçesi Çetin Emeç Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzünde maske, elinde pompalı tüfekle Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne gelen Eren B. (16), nöbet kulübesine ateş açtı. Saldırıda, 1'inci Sınıf Emniyet Müdürü ve Polis Başmüfettişi Muhsin Aydemir (52) ile polis memuru Hasan Akın (36) şehit oldu, polis memuru Ömer Amilağ ise ağır yaralandı. Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'nde tedavi altına alınan Amilağ da 23 gün süren yaşam mücadelesini kaybederek şehit oldu.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ'ın cenazesi, dün görev yaptığı Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde düzenlenen törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya getirildi. Şehit polis memuru için bugün Eyyüp Peygamber Camii'nde tören düzenlendi. Törene, Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Üzeyir Durmuş, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Naci Aldemir, yakınları ile vatandaşlar katıldı. Cenaze namazı öncesi şehidin babası Mahmut Amilağ ile yakınları, Ömer Amilağ'ın Türk bayrağına sarılı tabutuna kapanarak gözyaşı döktü.

Şehit polis memuru Ömer Amilağ, kılınan cenaze namazının ardından Osmanbey Şehitliği'nde toprağa verildi.