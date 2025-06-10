İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Çıktı

İzmir Kemalpaşa'da Orman Yangını Çıktı
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İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde, Kızılüzüm Mahallesi yakınındaki ormanda saat 12.30'da çıkan yangına, İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz ve 3 su ikmal aracı ile 2 dozerle müdahale ediliyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

1) İZMİR'DE ORMAN YANGINI ÇIKTI

İZMİR'in Kemalpaşa ilçesinde, ormanda yangını çıktı. Alevlere havadan ve karadan yangına müdahale ediliyor.

Kemalpaşa'nın Kızılüzüm Mahallesi yakınlarındaki ormanda, bugün saat 12.30 sıralarında yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 1 uçak, 4 helikopter, 24 arazöz, 3 su ikmal aracı, 2 dozer sevk edildi. Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına havadan ve karadan müdahale sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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