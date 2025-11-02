Malkara'da Kaza: Kamyonet Takla Attı, 2 Yaralı

1) OTOMOBİL İLE ÇARPIŞAN KAMYONET TAKLA ATTI: 2 YARALI

TEKİRDAĞ'ın Malkara ilçesinde otomobil ile çarpışıp takla atıp, ters dönen kamyonetin sürücüsü ve yanındaki kişi yaralandı.

Kaza, Şehit Temizer Caddesi Malkara Anadolu Lisesi Kavşağı'nda meydana geldi. Kavşaktan dönüş yapmak isteyen A.K. (80) yönetimindeki 59 LR 729 plakalı otomobil ile Y.E.D. (41) yönetimindeki 34 PS 5016 plakalı kamyonet çarpıştı. Savrulan kamyonet kaldırıma çarparak geçtiği karşı yönde takla atarak ters döndü. Kazada kamyonetin sürücüsü Y.E.D. ile yanındaki Y.U. (40) yaralandı. İhbarla kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçtan çıkarılan yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Malkara Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı.

Polisin kazayla ilgili incelemesi sürüyor.