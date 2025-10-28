Şehit Emniyet Müdürünün Babası, Son Yolculuğuna Uğurlandı

1) ŞEHİT EMNİYET MÜDÜRÜNÜN BABASI, SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

RİZE Emniyet Müdürü olduğu sırada makamında uğradığı silahlı saldırıda şehit düşen Altuğ Verdi'nin babası, emekli emniyet müdürü Ertuğrul Verdi (79), son yolculuğuna uğurlandı.

2018'de bir polis memuru tarafından şehit edilen Altuğ Verdi'nin babası Ertuğrul Verdi, İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Verdi için memleketi Mersin'de cenaze töreni düzenlendi. Verdi'nin Türk bayrağına sarılı cenazesi, tören için Yenişehir ilçesindeki Muğdat Camisi'ne getirildi. Törene; Verdi'nin ailesi, yakınları, polis teşkilatı, mülki erkan ve sevenleri katıldı. İl Müftüsü Yardımcısı Recep Çarpar'ın kıldırdığı namazın ardından Verdi'nin cenazesi, oğlunun defnedildiği Mezitli Mezarlığı'nda toprağa verildi.