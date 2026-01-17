Haberler

DHA'ya 'En İyi Haber Ajansı' ödülü
Güncelleme:
Kapalıçarşı Dergisi tarafından düzenlenen '1461 Kapalıçarşı Dergisi Yılın Enleri Ödül Töreni'nde Demirören Haber Ajansı, 'En İyi Haber Ajansı' ödülüne layık görüldü. Törende toplam 37 ödül dağıtıldı.

KAPALIÇARŞI Dergisi tarafından bu yıl 14'üncüsü düzenlenen '1461 Kapalıçarşı Dergisi Yılın Enleri Ödül Töreni'nde 'En İyi Haber Ajansı' ödülü Demirören Haber Ajansı'na verildi.

45 bin kuyumcu esnafının ortak katılımıyla gerçekleştirilen oylama sonucunda belirlenen '1461 Kapalıçarşı Dergisi 14'üncü Yılın Enleri' Ödül Töreni, İstanbul Taşyapı Şişli'de düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ödül törenine Basın İlan Kurumu Genel Müdür Yardımcısı Dr. İbrahim Delibaş, PBY Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yalçın'ın yanı sıra 12 ülkeden 400 davetli katıldı. Törende toplam 37 ödül dağıtıldı.

Sunuculuğunu Nilüfer Kurt'un üstlendiği törende 'En İyi Haber Ajansı' ödülü Dha'ya verildi. Ödülü, Demirören Haber Ajansı adına İstanbul Haber Müdürü Cemil Özdemir aldı. Ödül, PBY Yönetim Kurulu Başkanı Gökhan Yalçın tarafından takdim edildi. Özdemir, ödülü Türkiye'nin dört bir yanında görev yapan DHA muhabirleri ve editörleri adına aldığını belirterek teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
500

