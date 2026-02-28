DMM: 'Savaş başlayacağı' iddiaları dezenformasyon içermektedir

DEZENFORMASYONLA Mücadele Merkezi (DMM), "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'savaş başlayacağı' iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadeler dezenformasyon içermektedir" açıklamasında bulundu.

DMM'nin sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan, 'savaş başlayacağı' iddiasıyla vatandaşların çeşitli hazırlıklar yapması gerektiğine yönelik ifadeler dezenformasyon içermektedir. Türkiye'nin güvenlik ve savunma süreçleri, ilgili kurumların koordinasyonunda etkin bir kapasiteyle yürütülmekte olup; kamuoyunda paniğe neden olacak herhangi bir durum söz konusu değildir. Toplumu korku, endişe ve kaosa sürükleme hedefiyle hareket eden bu hesaplara yönelik adli süreçler kararlılıkla sürdürülmektedir. Kamuoyunun asılsız iddialara itibar etmemesi, yalnızca resmi açıklamaları dikkate alması önemle rica olunur" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı