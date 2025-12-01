Haberler

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İstismar İddialarına Yanıt

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden İstismar İddialarına Yanıt
Güncelleme:
İLETİŞİM Başkanlığı, savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen Ukraynalı çocuklara yönelik istismar iddialarının dezenformasyon içerdiğini açıkladı. DMM, çocukların güvenli bir şekilde yerleştirildiğini ve gerekli desteklerin sağlandığını bildirdi.

İLETİŞİM Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM), bazı basın yayın organlarında yer alan 'Savaş nedeniyle Türkiye'ye tahliye edilen iki kız çocuğuna yönelik istismar' iddiasına ilişkin, "Bazı basın yayın organlarında savaş nedeniyle ülkemize tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir" açıklaması yaptı.

DMM'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında savaş nedeniyle ülkemize tahliye edilen Ukraynalı çocuklara ilişkin yer alan iddialar dezenformasyon içermektedir. Ukrayna-Rusya savaşı nedeniyle ülkemize tahliye edilen çocuklar, Ukrayna makamlarının bilgi ve yönlendirmesi doğrultusunda, kendi resmi bakım personeli, öğretmenleri, koruyucu aileleri veya aile bireylerinin gözetiminde, Ukrayna makamlarının bilgisi dahilinde Ukrayna menşeili bir vakıf tarafından belirlenen otellere yerleştirilmiştir. Bu süreçte çocukların barınma, beslenme, sağlık, eğitim, hijyen ve güvenlik alanlarındaki temel ihtiyaçlarının karşılanması için ilgili kurumlarla koordinasyon kurulmuş; kendilerine psikososyal destek ve eğitim için gerekli altyapı sağlanmıştır. Çocukların günlük bakımı ve gözetimi ise Ukraynalı görevlilerce sürdürülmüştür" denildi.

Ayrıca, çocukların diğer Ukraynalı çocuklar gibi Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na bağlı çocuk kuruluşlarına yerleştirilmesine yönelik teklifin, Ukrayna makamlarıyla paylaşıldığı ancak bu teklifin kabul görmediği kaydedilerek, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukraynalı çocukların ülkelerine dönüşünü takiben, iki kız çocuğuna yönelik istismar iddialarından haberdar olmuştur. Çocukların üstün yararı ile iddiaların ağırlığını gözeterek, resmi bir bildirim veya şikayet iletilmemiş olmasına rağmen Bakanlık tarafından derhal suç duyurusunda bulunulmuş ve adli süreç başlatılmıştır. Haberde Türkiye'nin çocukların korunmasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmediği yönünde oluşturulmaya çalışılan algı, gerçeği yansıtmamakta ve kamuoyunu yanıltmaya yönelik manipülatif bir dezenformasyon örneği teşkil etmektedir. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Ukrayna makamlarıyla iş birliği içinde, ulusal ve uluslararası yükümlülükleri çerçevesinde, savaş mağduru tüm çocukların korunması için gerekli tüm adımları atmayı sürdürmektedir. Kamuoyunun, manipülatif içeriklere itibar etmemesi önemle rica olunur" ifadelerine yer verildi.

