Devrim Partisi Genel Sekreteri ve Ankara İl Başkanı Gözaltına Alındı

(ANKARA) - Devrim Partisi'nden yapılan açıklamada, NATO Zirvesi'ne karşı yapılan yürüyüşte Genel Sekreter Ercan Bölükbaşı ve Ankara İl Başkanı Şevket Çavuşoğlu'nun gözaltına alındığı bildirildi.

Devrim Partisi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "NATO zirvesine, emperyalist savaş politikalarına ve Türkiye'nin üs haline getirilmesine karşı yürüdüğümüz için aralarında Genel Sekreterimiz Ercan Bölükbaşı ve Ankara İl Başkanımız Şevket Çavuşoğlu'nun da bulunduğu çok sayıda üyemiz gözaltına alındı. Ne yaparlarsa yapsınlar Türkiye'nin bu onursuzluğa mahkum edilmesine izin vermeyeceğiz. Geldikleri gibi gidecekler" denildi.

Kaynak: ANKA