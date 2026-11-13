Devrim Muhafızları Hürmüz'de LNG gemisinin mayına çarparak infilak ettiğini açıkladı

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İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hürmüz Boğazı'nın doğusunda sıvılaştırılmış doğal gaz (LNG) taşıyan bir geminin deniz mayınına çarparak infilak ettiğini bildirdi.

Devrim Muhafızları Ordusu Deniz Kuvvetleri tarafından yayımlanan yazılı açıklamaya göre, birkaç saat önce Hürmüz Boğazı'nın doğusunda LNG taşıyan bir gemi deniz mayınına çarptı.

Geminin, "yetkisiz ve tehlikeli güney rotasından" geçmeye çalıştığı sırada mayına çarpmasının ardından büyük bir patlama yaşadığı aktarıldı.

Kaynak: AA