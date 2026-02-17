İnegöl'de Triportör Devrildi: Sürücü Yaralandı, Oğlu Gözyaşlarına Boğuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde devrilen triportörün sürücüsü Şerife Ç. (38) yaralandı. Kazayı yara almadan atlatan oğlu, gözyaşı döktü.

Kaza, saat 10.30 sıralarında Süleymaniye Mahallesi Şehit Er Mustafa Pehlivanoğlu Sokak'ta meydana geldi. Şerife Ç.'nin kullandığı 16 BUK 263 plakalı triportör, yoldaki kasise takılarak devrildi. Sıkışan sürücü yaralanırken, ihbarla kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık personeli ve çevredekilerin yardımıyla triportörden çıkarılan Şerife Ç., ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı yara almadan atlatan oğlu, annesini yaralı halde görünce gözyaşı döktü. Çocuk, kaza haberini alıp olay yerine gelen ablası tarafından sakinleştirildi.