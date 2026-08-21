Amasya'da Traktör Kazası: 1 Ölü

AMASYA'da devrilen traktörün altında kalan sürücü Murat Ağırman (67), hayatını kaybetti.

Kaza, dün merkeze bağlı Abacı köyünde meydana geldi. Murat Ağırman'ın kontrolünü yitirdiği 05 AP 03 035 plakalı traktör, devrildi. Ağırman, traktörün altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ağırman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağırman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı