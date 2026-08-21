Haberler

Amasya'da Traktör Kazası: 1 Ölü

Amasya'da Traktör Kazası: 1 Ölü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Amasya'nın merkeze bağlı Abacı köyünde kontrolden çıkan traktörün altında kalan 67 yaşındaki Murat Ağırman hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edilirken, Ağırman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı ve soruşturma başlatıldı.

AMASYA'da devrilen traktörün altında kalan sürücü Murat Ağırman (67), hayatını kaybetti.

Kaza, dün merkeze bağlı Abacı köyünde meydana geldi. Murat Ağırman'ın kontrolünü yitirdiği 05 AP 03 035 plakalı traktör, devrildi. Ağırman, traktörün altında kalarak yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Ağırman'ın kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Ağırman'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Alihan Kuriş'in aranan kardeşi Hilmi Tuna Kuriş yurt dışına kaçarken yakalandı

Süleymancılar'ın liderinin kardeşi yurt dışına kaçarken yakalandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu

Ümit Besen’e “para hırsı” tepkisi! Kızı sessizliğini bozdu
Sevgilisinin yanında tekmelenen gencin tepkisizliği olay oldu

Tepkiler çığ gibi! Sevgilisinin yanında adama yaptığına bakın

Turistleri hedef alan yankesicilik çetesi çökertildi: Örgüt yapısı deşifre edildi

Turistleri hedef aldılar! Yankesicilik çetesinin yapısı deşifre edildi
Kayıp olarak aranıyordu, acı gerçek telefon sinyaliyle açığa çıktı

Herkes iyi haber bekliyordu! Acı son telefon sinyaliyle geldi
Hilmi Tuna Kuriş'in kaçış rotası adım adım nasıl deşifre edildi?

Hilmi Tuna Kuriş'in kaçış rotası adım adım nasıl deşifre edildi?
61 yıllık Türk devi iflas etti

61 yıllık Türk devi iflas etti
3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var

3 kardeş sahilde ölü bulundu, kayıp 4. kardeşten haber var