Haberler

Traktör Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

Traktör Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ORDU'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesine giderken devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Koç (50), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesine giderken devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Koç (50), hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı İnkur Mahallesi Akpınar mevkisinde meydana geldi. Kendisine ait fındık bahçesinde çalışan eşinin yanına traktörüyle gitmek isteyen 1 çocuk babası Mehmet Koç, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
SDG feshedildi: Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği

Kartlar yeniden dağıtıldı! Suriye'de yeni dönem ve Kürtlerin geleceği
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da

Süper Lig devi çıldırdı! Yıldız isim İstanbul'da
Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören Galatasaray'dan olay paylaşım

Fener'in Şampiyonlar Ligi'ne gittiğini gören G.Saray'dan olay paylaşım
Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk

Şampiyonlar Ligi tarihinde bir ilk
Fenerbahçe'nin yeni transferi, 1 yıl önce sarı-lacivertlileri öve öve bitirememişti

Fener'in yeni transferi tam 1 yıl önce kulüp için neler demiş neler
Moskova hedef göstere göstere uyardı: İngiliz askeri tesisleri vurabiliriz

Moskova hedef göstere göstere uyardı
Bakırköy'de 'yol verme' tartışmasında kadın, taksiye saldırdı

Biri önünü kesti, diğeri taksiye saldırdı
Denizde boğulan iki kardeş son yolculuğuna uğurlandı! Ortaya çıkan detay kahretti

Ağabey-kardeş yan yana uğurlandı: Ortaya çıkan detay kahretti