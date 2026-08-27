Traktör Devrilmesi Sonucu Bir Kişi Hayatını Kaybetti

ORDU'nun Ünye ilçesinde fındık bahçesine giderken devrilen traktörün sürücüsü Mehmet Koç (50), hayatını kaybetti.

Kaza, ilçeye bağlı İnkur Mahallesi Akpınar mevkisinde meydana geldi. Kendisine ait fındık bahçesinde çalışan eşinin yanına traktörüyle gitmek isteyen 1 çocuk babası Mehmet Koç, direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, traktörün altında kalan Koç'un hayatını kaybettiği belirlendi. Koç'un cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı