Devrilen traktörün sürücüsü emekli polis öldü
SAKARYA'nın Karasu ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü emekli polis memuru Kadir Sami Gözüaçık (57), hayatını kaybetti.
Kaza, öğle saatlerinde Karasu'ya bağlı Darıçayırı Mahallesi Esentepe mevkisinde meydana geldi. Evinin arka bahçesinde çalışan Kadir Sami Gözüaçık'ın kullandığı 54 PL 901 plakalı traktör, kontrolden çıkarak devrildi. Gözüaçık'ın devrilen traktörün altında kaldığını görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Gözüaçık'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Traktörün altından çıkarılan emekli polis memuru Kadir Sami Gözüaçık'ın cansız bedeni, cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Karasu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Haber: Levent KIZILASLAN/KARASU(Sakarya),