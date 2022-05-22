Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü - Haberler

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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

Demirören Haber Ajansı - Mustafa Kırlak - Güncel
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Devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü

ORDU'nun Fatsa ilçesinde geri manevra sırasında devrilen traktörün altında kalan sürücü Kenan Yavuz (54), hayatını kaybetti.

ORDU'nun Fatsa ilçesinde geri manevra sırasında devrilen traktörün altında kalan sürücü Kenan Yavuz (54), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatkerinde ilçeye bağlı Meşebükü Mahallesi'nde meydana geldi. Kenan Yavuz'un kullandığı 55 RA 643 plakalı traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Traktörün altında kalan sürücü ağır yaralanırken, ihbarla bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkartılan sürücü, kaldırıldığı Fatsa Devlet Hastanesi'nde tüm çabalara rağmen kurtarılamadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Demirören Haber Ajansı / Mustafa Kırlak - Güncel

Kenan Yavuz, Fatsa, Polis, Kaza, Güncel, Haberler

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