Devrilen traktörün altında kalan muhtar, hastanede öldü

ADANA'nın Kozan ilçesinde geri manevra yaparken devrilen traktörünün altında kalıp ağır yaralanan muhtar Mustafa Aköz (48), tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, akşam saatlerinde Kozan ilçesi Eskimantaş Mahallesi'nde meydana geldi. Eskimantaş Mahallesi Muhtarı Mustafa Aköz yönetimindeki 01 ALB 509 plakalı traktör, geri manevra yaptığı sırada kontrolden çıkarak devrildi. Aköz traktörün altında kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Vatandaşların da yardımıyla traktörün altından çıkarılan Aköz, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalenin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Aköz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Jandarmanın kazayla ilgili başlattığı inceleme devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı