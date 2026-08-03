Nevşehir'de Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

NEVŞEHİR'de devrilen motosikletin sürücüsü H.B.Ö. (14), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. H.B.Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 50 ACK 694 plakalı motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, H.B.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. H.B.Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı