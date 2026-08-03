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Nevşehir'de Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti

Nevşehir'de Motosiklet Kazası: 14 Yaşındaki Sürücü Hayatını Kaybetti
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Nevşehir'in Kaymaklı beldesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, kontrolünü kaybeden 14 yaşındaki H.B.Ö.'nün kullandığı motosiklet devrildi. Genç sürücü olay yerinde hayatını kaybederken, cansız bedeni otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

NEVŞEHİR'de devrilen motosikletin sürücüsü H.B.Ö. (14), hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde merkeze bağlı Kaymaklı beldesinde meydana geldi. H.B.Ö.'nün kontrolünü kaybettiği 50 ACK 694 plakalı motosiklet devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, H.B.Ö.'nün hayatını kaybettiğini belirledi. H.B.Ö.'nün cansız bedeni, otopsi için Nevşehir Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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