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Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı

Devrilen beton mikserinin sürücüsü yaralandı
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KOCAELİ’nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrildi.

KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği beton mikseri devrildi. Kazada sürücü Süleyman E., yaralandı.

Kaza, saat 11.00 sıralarında Gebze Tavşanlı mevkisindeki Kuzey Marmara Otoyolu D-100 kara yolu kavşağında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu'ndan İstanbul yönüne giderken D-100 Karayolu'na girmek isteyen Süleyman E.'nin kontrolünü kaybettiği 34 NHF 211 plakalı beton mikseri, D-100 Karayolu'na girmek istediği sırada bariyerlerin arasına devrildi. Süleyman E. kabinde sıkışırken, yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle sıkıştığı yerden çıkarılan yaralı sürücü, ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Süleyman E.'nin durumunun iyi olduğu bildirildi.

Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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