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Devrekani'de Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenlendi

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Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Yunus Emre İlkokulu tarafından düzenlenen Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği'nde öğrenciler yeteneklerini sergiledi. Kaymakam Umut Pazarcı da etkinliğe katılarak öğrencilerle satranç oynadı.

Kastamonu'nun Devrekani ilçesinde Yunus Emre İlkokulu tarafından Akıl ve Zeka Oyunları Şenliği düzenlendi.

Şenlikte öğrenciler, yıl boyunca öğrendikleri akıl ve zeka oyunlarındaki bilgi ve becerilerini sergileyerek yeteneklerini ortaya koydu.

Programa katılan Devrekani Kaymakamı Umut Pazarcı, oyunlara eşlik etti. Öğrencilerle satranç oynayan Pazarcı, gösterdikleri başarıdan dolayı öğrencileri tebrik etti.

Kaynak: AA / Hüseyin Tavukçu
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