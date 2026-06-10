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Zonguldak'ta çevreyi kirleten firmaya 191 bin 868 lira ceza kesildi

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Zonguldak'ın Devrek ilçesinde talaş tozu ve dumanla çevre kirliliğine yol açan işletmeye 191 bin 868 lira idari para cezası kesildi. Doğal yaşamı ve insan sağlığını tehdit eden işletme hakkında Çevre Bakanlığı da inceleme başlattı.

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çevre kirliliğine neden olduğu belirlenen işletmeye 191 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, şikayet üzerine harekete geçen ekiplerin yaptığı incelemede, ilçedeki bir işletmenin faaliyetleri sonucu ortaya çıkan talaş tozu ve dumanın çevreye kontrolsüz yayıldığı tespit edildi.

Yapılan değerlendirmelerde çevreye yayılan talaş tozu ve dumanın doğal yaşamı olumsuz etkilediği, bölgede bulunan konut ve iş yerlerinde yoğun kirliliğe neden olduğu belirlendi.

İnsan sağlığını tehdit eden ve yaşam kalitesini düşüren durum karşısında yasal işlemler başlatılarak, işletmeye 191 bin 868 lira idari para cezası uygulandı.

Konuyla ilgili Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca da inceleme başlatıldığı bildirildi.

İlgili işletme hakkında yürürlükteki mevzuat hükümleri kapsamında en ağır idari yaptırımların uygulanacağı, çevre kirliliğine neden olan kişi ve kuruluşlara yönelik denetimlerin kararlılıkla sürdürüleceği belirtildi.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma
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