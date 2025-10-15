Haberler

Devlet Tiyatroları, İzmir'de 'DT Mutfak Projesi' ile Tiyatroseverleri Ağırladı

Devlet Tiyatroları, İzmir'de 'DT Mutfak Projesi' ile Tiyatroseverleri Ağırladı
Devlet Tiyatroları'nın 'DT Mutfak Projesi' kapsamında İzmir'de sanatseverler, 'Gümüş Patenler' oyununun provasını izleme fırsatı buldu ve tiyatronun yaratım sürecini keşfetti.

Devlet Tiyatroları, "DT Mutfak Projesi" ile İzmir'de tiyatroseverleri ağırladı.

DT'den yapılan açıklamaya göre, tiyatronun yaratım sürecini merak eden her yaştan sanatsever, "DT Mutfak Projesi"ne yoğun ilgi gösterdi.

Projenin ilk ayağında pilot bölge olarak seçilen İzmir Devlet Tiyatrosu'nda, Mary Mapes Dodge'un klasik eseri "Gümüş Patenler" oyununun provasını izleme fırsatı bulan tiyatro izleyicileri, kostüm, dekor, kundura ve marangozhane atölyeleri turuyla tiyatronun sadece bir oyundan ibaret olmadığını, aynı zamanda büyük bir ekip çalışması olduğunu deneyimledi.

İzmir Devlet Tiyatrosunda 17, 20, 22 ve 24 Ekim'de sanatseverlerle yeni buluşmalar düzenlenecek.

Kaynak: AA / Emrullah Cesur - Güncel
