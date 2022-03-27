"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi - Haberler

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"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi

AA - Serhat Çetinkaya - Güncel
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Konya'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gençler için düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

Konya'da, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından gençler için düzenlenen "Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" sona erdi.

Gençleri kamu kurumlarıyla bir araya getirmek amacıyla "Geleceğin Burada, Devletin Senin Yanında" sloganıyla 12 ilde organize edilen etkinliğin üçüncü ayağı Konya'da gerçekleştirildi.

TÜYAP Fuar Merkezi'nde iki gün süren organizasyona gençler ilgi gösterdi.

Bakanlıklar, Cumhurbaşkanlığı ofisleri ve Cumhurbaşkanlığına bağlı kuruluşların temsilcileri stantlarda, hedefini seçmek, kariyerini planlamak, hibe ve desteklerden faydalanarak girişimci olmak isteyen üniversite öğrencilerini bilgilendirdi.

Organizasyonda, spor, kültür, sanat etkinliklerinin yanı sıra bilim, girişimcilik, sosyal medya, psikoloji ve gastronomi konularında söyleşiler gerçekleştirildi.

"Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri" Konya'nın ardından, Antalya, Adana, Kayseri, Malatya, Samsun, Diyarbakır, Van, İzmir, İstanbul ve Eskişehir'de devam edecek.

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri sona erdi

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri sona erdi

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri sona erdi

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri sona erdi

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri sona erdi

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri sona erdi

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri sona erdi

Devlet Teşvikleri Tanıtım Günleri sona erdi

AA / Serhat Çetinkaya - Güncel

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