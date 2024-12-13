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Devlet Opera ve Balesi, Genç Yetenek Taraması Programıyla Kırklareli'nde

Devlet Opera ve Balesi, Genç Yetenek Taraması Programıyla Kırklareli'nde
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Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 'Yetenek Her Yerde' sloganıyla düzenlenen program çerçevesinde Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Genç yeteneklerin keşfedilmesi ve yönlendirilmesi amacıyla gerçekleştirilen etkinlikte, öğrenciler bir müzik dinletisi sundu.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçıları, "Genç Yetenek Taraması" programı kapsamında Kırklareli Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Volkan Ersoy ve sanatçılardan oluşan kurul, 1. Anadolu Opera ve Bale Festivali kapsamında "Yetenek Her Yerde" sloganıyla düzenlenen program kapsamında Güzel Sanatlar Lisesini ziyaret etti.

Öğrenciler okulun konferans salonunda müzik dinletisi sundu.

Ersoy, yaptığı konuşmada, festival kapsamında Türkiye'nin yeteneklerini keşfetme imkanı bulduklarını söyledi.

Taramaların Şırnak ve Erzincan'ın ardından Kırklareli'nde gerçekleştirildiğini aktaran Ersoy, gençlerin heyecanının kendilerine umut verdiğini dile getirdi.

Genç yeteneklerin sanatçı kimliğine ulaşması için gayret gösterdiklerini vurgulayan Ersoy, "Projenin asıl amacı, ülkemizin her yerinden yetenekleri keşfedip, onları doğru alanlara, pozisyonlara yönlendirerek ülkemizin en önemli sanat kurumlarına sanatçı adaylarının yetişmesini sağlamak. Burada olduğumuz için çok mutluyuz. İnşallah bugün burada dinlediğimiz bir sanatçı adayının keşfedilmesine önayak olacağız." dedi.

Vali Yardımcısı Elif Canan Tuncer ise bugün kent olarak heyecanlı olduklarını ifade etti. Gençlere önem verdiklerini anlatan Tuncer, sanatçıların parlayan yıldızları keşfedeceğini sözlerine ekledi.

Konuşmaların ardından öğrenciler, yetenek taramasından geçirildi.

Kaynak: AA / Özgün Tiran - Güncel
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