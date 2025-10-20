Haberler

Devlet Opera ve Balesi 32 Sözleşmeli Personel Alacak

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü, 17 destek personeli, 14 büro personeli ve 1 güvenlik görevlisi olmak üzere toplam 32 sözleşmeli personel alımı için ilan yayınladı. Başvurular 3 Kasım'a kadar kabul edilecek.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlükleri 17 destek personeli, 14 büro personeli ve 1 koruma ve güvenlik görevlisi, toplam 32 sözleşmeli personel alacak.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğünün sözleşmeli personel alım ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 2024 KPSS B grubu puan sıralaması esas alınarak, yazılı ve sözlü sınav yapılmaksızın, 17 destek personeli (erkek ve kadın temizlik görevlisi), şoför, elektrikçi, 1 erkek koruma ve güvenlik görevlisi ve 14 büro personeli olmak üzere toplam 32 sözleşmeli personel istihdamı yapılacak.

Destek personeli ve koruma görevlisi için başvuracak adayların son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve ortaöğretim kurumlarının lise ve dengi okullarından mezun olmaları gerekiyor.

Büro personeli olarak başvuracaklardan ise KPSS P3 puan türünde en az 70 puan almaları, son başvuru tarihi itibarıyla 35 yaşını doldurmamaları, İşletme Fakültesi, İktisat Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisadi İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Hukuk Fakültesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi veya İletişim Fakültelerinin birinden mezun olmaları isteniyor.

Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ile Ankara, İstanbul, İzmir, Mersin, Antalya ve Samsun Müdürlüklerinde istihdam edilmesi istenen adaylar başvurularını elektronik ortamda "https:// kariyerkapisi.gov.tr/isealim" adresinden 3 Kasım saat 23.59'a kadar yapabilecek.

Kaynak: AA / Yasemin Kalyoncuoğlu - Güncel
Divan otellerinin genel müdürü Murat Tomruk ifadeye götürüldü

Koç Holding'e bağlı otellerin genel müdürü ifadeye götrüldü
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
O Ses Türkiye'nin finalistinden beklenmedik hata! Kim Milyoner'de 3. soruda elendi

Üçüncü soruda elendi! Panikleyen yarışmacı büyük hata yaptı
Hatay'da sağanak yağış heyelana neden oldu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi

Sağanak kenti fena vurdu! Otoyol kapandı, okullar tatil edildi
Fatih Ürek'in sağlık durumu nasıl? Yakın arkadaşından yeni açıklama

Sanat camiası diken üstünde! Yakın arkadaşı son durumunu açıkladı
37 yaşındaki dünyaca ünlü isimden 90 milyon dolarlık imza

37 yaşında 90 milyon dolarlık sözleşmeye imza attı
İran'ı karıştıran düğün görüntüsü

Sızdırılan görüntü şeriatla yönetilen komşu ülkeyi fena karıştırdı
KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal çıkış: Türkiye büyükelçisi yarın geri çekilmeli

KKTC'li gazeteciden canlı yayında skandal Türkiye çağrısı
İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı

İş adamına kanlı pusu! Aracına kurşun yağdırdı
Zeki Triko'nun sahibi Ahmet Zeki Başeskioğlu hayatını kaybetti

Türkiye tarihine damga vurmuştu! Ünlü iş insanı hayatını kaybetti
Özel sağlık sigortasında yeni dönem! 1 Ocak 2026'da başlıyor

Sağlık sigortasında yeni dönem! Devrim gibi değişiklikler geliyor
Arda Güler oyuna girdi ve maçın kaderini değiştirdi! 3 puan Real Madrid'in

Oyuna girdi, Real Madrid'i ipten aldı! Harikasın Arda
İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal mesaj: Rehineleri aldık, yeniden savaşmalıyız

İsrailli Bakan Ben Gvir'den skandal Gazze mesajı
Ofsayt mı değil mi? Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu

Ünlü yorumcular ülkeyi ikiye bölen pozisyonda hemfikir oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.