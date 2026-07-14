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Kırşehir merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 şüpheli tutuklandı

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Kırşehir merkezli 3 ilde 'devlet memurluğu' vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı, 1 kişi adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kırşehir merkezli 3 ilde "devlet memurluğu" vaadiyle dolandırıcılık yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat şubeleri ekipleri, Kırşehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, "devlet memuru" yapma vaadiyle mağdurlardan haksız kazanç elde ettikleri belirlenen 5 şüpheliden birinin cezaevinde olduğu tespit edildi. Kırşehir, Ankara ve Kayseri'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan M.E.P, M.P, E.C. ve S.U. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, M.Ç. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Serkan Güner
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