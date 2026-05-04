Devlet Memurları Konfederasyonu: Memur Ne Memleketine Gidebiliyor, Ne Kurban Kesebiliyor

(ANKARA) - Devlet Memurları Konfederasyonu, TÜİK'in açıkladığı nisan ayı enflasyon oranlarını hatırlatarak, " Kamu çalışanı, artan kira, gıda ve ulaşım maliyetleri karşısında her geçen gün daha fazla zorlanıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken tablo nettir: Memur ne memleketine gidebiliyor, ne kurban kesebiliyor" açıklamasını yaptı.

Açıklanan resmi verilere göre nisan ayında aylık enflasyonun yüzde 4,18, yıllık enflasyonun ise yüzde 32,37 olarak gerçekleştiği hatırlatılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Enflasyon farkı yetersizdir, refah payı artık zorunluluktur"

"Ancak sahadaki gerçek çok daha ağır. Kamu çalışanı, artan kira, gıda ve ulaşım maliyetleri karşısında her geçen gün daha fazla zorlanıyor. Kurban Bayramı yaklaşırken tablo nettir: Memur ne memleketine gidebiliyor, ne kurban kesebiliyor. Bayram, milyonlarca kişi için sevinç değil, geçim hesabına dönüşmüş durumda."

Enflasyon farkı yetersizdir, refah payı artık zorunluluktur. Kamu çalışanının alım gücü korunmalıdır. Bu şartlarda bayram değil, geçim mücadelesi yaşanıyor."

Kaynak: ANKA