Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: "KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz" - Haberler

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Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: "KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz"

Devlet Denetleme Kurulu Başkanı Arıncı: 'KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz'

Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini belirtti.

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Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı'na ( Kpss ) yönelik incelemelere titizlikle devam ettiklerini belirtti.

Arıncı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Devlet Denetleme Kurulu olarak KPSS'ye yönelik incelemelere titizlikle devam ediyoruz. Vatandaşlarımız müsterih olsun. Ne tek bir gencimizin hakkını yediririz ne de devletimizin güvenilirliğine halel gelmesine göz yumarız." ifadelerini kullandı.

AA / Enes Kaplan - Güncel

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