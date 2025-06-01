Devlet Çoksesli Koroları Sezon Finali Konseri Sanatseverlerle Buluştu

Devlet Çoksesli Koroları Sezon Finali Konseri Sanatseverlerle Buluştu
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Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Devlet Çoksesli Gençlik Korosu, 'Dünya Bizimdir' temasıyla düzenlenen sezon finali konserinde sanatseverlerle bir araya geldi. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ile birlikte 130 çocuk ve 90 genç korist sahne aldı.

Devlet Çoksesli Çocuk Korosu ve Devlet Çoksesli Gençlik Korosu sezon finali konserinde sanatseverlerle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası (CSO) Ada Ankara Ziraat Bankası Ana Salon'da düzenlenen konserde, 130 çocuk ve 90 genç korist sahne aldı.

"Dünya Bizimdir" teması ile düzenlenen konseri, Şef Mine Özalp ile Şef Cem Parıldar yönetti.

Konserin sonunda, her iki koro birlikte "Dünya Bizimdir" adlı eseri sundu.

Konseri, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Tamer Karadağlı da izledi.

Kaynak: AA / Muhammed Nuri Erdoğan - Güncel
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