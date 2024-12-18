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Devlet Bahçeli, Suriye Heyeti ile Görüştü

Devlet Bahçeli, Suriye Heyeti ile Görüştü
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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye Milli Ordusu ve Türkmen dernekleri temsilcileri ile bir araya geldi. Görüşmede bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu ve Bahçeli, heyete destek ve dualarını iletti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye'den gelen heyetle görüştü.

Partinin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Suriye Milli Ordusu 2. Kolordu Özel Kuvvetler Genel Komutanı Seyf Ebubekir Polat, Süleyman Şah Tümen Komutanı Muhammet Casim ve Suriye Türkmen Dernekler Federasyonu Başkanı Tarık Sulo Cevizci, Sayın Genel Başkanımız Devlet Bahçeli'yi ikinci kez ziyaret ederek, bölge ile ilgili bilgi alışverişinde bulundular ve Sayın Genel Başkanımızın hayır dualarını aldılar." ifadesi kullanıldı.

Kaynak: AA / Yusuf Soykan Bal - Güncel
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