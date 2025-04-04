MHP lideri Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi

Bahçeli, 66 gün sonra ilk kez görüntülendi
Bahçeli, Genel Merkez'de! Partililere 'Bozkurt' selamıyla karşılık verdi

İşte coşkulu kalabalığın attığı slogana verdiği karşılık
Mezarlığa çakarlı araçla getirildi! Bahçeli'nin yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı

Bahçeli'nin mezar başında yanına çağırdığı çocuk bakın kim çıktı
Öğrencilere müstehcen şarkı söyletip sosyal medyada paylaşan öğretmene soruşturma

Okuldaki skandal görüntü için harekete geçildi

Devlet Bahçeli, Kalp Ameliyatından Sonra Mesaisine Başladı

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

MHP lideri Devlet Bahçeli, geçirdiği kalp kapakçığı operasyonunun ardından mesaisine başlayarak Alparslan Türkeş'i andı ve vakfının açılışına katıldı.

(ANKARA) - MHP, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan sonra mesaisine başladığını açıkladı.  MHP'nin resmi hesabından yapılan açıklamada, "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin" ifadelerine yer verildi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 6 Şubat'ta geçirdiği kalp kapakçığı operasyonundan sonra mesaisinin ilk gününde, MHP'nin kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'i ölümünün 28'inci yıl dönümünde Beştepe'deki anıt mezarında andı. Bahçeli, sonrasında Türkeş'in adını taşıyan vakfın açılışına katıldı.

MHP'nin resmi X hesabından, Bahçeli'nin makamında yer aldığı bir fotoğraf "Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli, Genel Merkezimizde mesaisine başlamıştır. Allah başımızdan eksik etmesin" notuyla paylaşıldı.

Kaynak: ANKA / Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.