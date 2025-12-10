Haberler

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti bünyesindeki enstitülerin temsilcileriyle bir araya geldi

MHP Genel Başkanı Bahçeli, parti bünyesindeki enstitülerin temsilcileriyle bir araya geldi
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bünyesinde kurulan enstitülerin temsilcileriyle ATO Congresium'da bir araya geldi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bünyesinde kurulan enstitülerin temsilcileriyle buluştu.

MHP'nin NSosyal hesabından yapılan paylaşıma göre, Bahçeli, himayesinde kurulan Ahmed Cevad Enstitüsü, Cengiz Aytmatov Enstitüsü, Fetih ve Kök/Ahlat Malazgirt Çalışmaları Enstitüsü, İsmail Gaspıralı Dış Politika Enstitüsü ile Bilge Tonyukuk Siyaset ve Strateji Enstitüsü temsilcileriyle ATO Congresium'da düzenlenen programda bir araya geldi.

Kaynak: AA / Zehra Tekeci Eser - Güncel
