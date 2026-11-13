Devlet Bahçeli'den Malatya'da şehit olan 4 asker için başsağlığı mesajı

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(ANKARA) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetlerine ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu 4 askerin şehit olması nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

Bahçeli, taziye mesajında, "Bugün (12 Kasım 2026) akşam saatlerinde Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucunda 4 kahraman askerimiz şehit olmuştur. Hepimizi hüzne boğan bu elim kaza sonucunda şehadete eren askerlerimize Cenab-ı Allah'tan rahmet, muhterem ailelerine, kahraman ordumuza ve aziz Türk Milleti'ne başsağlığı ve sabırlar niyaz ediyorum. Rabbimizden niyazım sabır ve metanetimizi arttırması, benzer felaketlerle beraber her türlü kazalardan tüm güvenlik güçlerimizi korumasıdır." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA