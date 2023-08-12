Develi'de freni patlayan kamyon meydana uçtu

Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan bir kamyon, ilçe meydanına uçarak devrildi. Kazada sürücü yaralanırken, meydanda kimsenin olmaması faciayı önledi. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kayseri'nin Develi ilçesinde freni patlayan kamyon, ilçe meydanına uçtu. Kazada sürücü yaralanırken, meydanda kimsenin olmaması faciayı önledi.

Edinilen bilgiye göre, Kozan Caddesi üzerinde seyreden Kalender G. idaresindeki buğday yüklü 38 FT 626 plakalı kamyonun freni patladı. Bir süre cadde üzerinde seyreden kamyon, meydana uçarak devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Kalender G. ambulansla hastaneye kaldırılırken, polis ekipleri de çevrede güvenlik önlemi aldı. Devrilen kamyonet vinç yardımı ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, kazanın sabah saatlerinde meydana gelmesi ve meydanın boş olması faciayı engelledi. - KAYSERİ