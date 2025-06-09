Devegeçidi Barajı'nda Hayvanların Renkli Anları

Devegeçidi Barajı'nda Hayvanların Renkli Anları
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Devegeçidi Barajı'nda Hayvanların Renkli Anları
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Diyarbakır'daki Devegeçidi Barajı'nda büyükbaş hayvanların serinleme anları ve drondan korkan koyunların paniği izleyenleri şaşırttı ve gülümsetti.

Devegeçidi Barajında renkli görüntüler: Büyükbaş hayvanlar serinledi, koyunlar drondan korkup kaçtı

DİYARBAKIR - Diyarbakır'da bulunan Devegeçidi Barajı, hayvanların serinleme alanı haline geldi. Büyükbaş hayvanlar baraj göletinde serinlerken, küçükbaş hayvanlar da kendilerini görüntüleyen drondan korkup panikle kaçtı.

Diyarbakır Devegeçidi Barajında kaydedilen görüntüler izleyenleri hem şaşırttı hem gülümsetti. Sıcak havadan bunalan üç büyükbaş hayvanın baraj göletinde serinlediği anlar, dron kamerasına yansıdı. Aynı bölgede otlayan koyun sürüsü de deponun sesi ve hareketinden ürkerek panikle kaçmaya başladı. Koyunların telaşla dağılması renkli ve ilginç görüntüler ortaya çıkardı.

O anlar sosyal medyada kısa sürede ilgi gördü. Vatandaşlar, sıcak yaz günlerinde hem hayvanların serinleme çabası hem de koyunların tepkisiyle oluşan doğallığın etkileyici olduğunu belirtti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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