Deva Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Karatutlu, Partisinden İstifa Etti... Karatutlu, Ak Parti'ye Geçeceğini Açıkladı

Haber : Emine DALFİDAN

(TBMM) - DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, partisinden istifa etti. İstifa dilekçesini TBMM Başkanlığı'na sunan Karatutlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştüğünü, Ak Parti'ye geçeceğini açıkladı. Karatutlu, bu şekilde memleketi Kahramanmaraş'a daha iyi hizmet edeceğine inandığını söyledi.

İrfan Karatutlu, ANKA Haber Ajansı'na yaptığı açıklamada, DEVA Partisi'nden istifa ettiğini bildirdi. Dilekçesi'ni TBMM Başkanlığı'na sunduğunu söyleyen Karatutlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştüğünü ve çarşamba günü AK Parti grup toplantısında AK Parti'ye geçeceğini ifade etti. Karatutlu, 6 Şubat depremlerini yaşayan memleketi Kahramanmaraş'a bu şekilde daha iyi hizmet vereceğine inandığını belirterek

İstifa ve AK Parti'ye geçme kararını ne zaman aldığına ilişkin soru üzerine Karatutlu, uzun süredir AK Parti ile temasları olduğunu, ancak son on gündür artan temas trafiği yaşadığını anlattı. Karatutlu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşerek son kararını verdiğini ifade etti.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ın kararını nasıl karşıladığı sorusuna Karatutlu, "Sonuçta partiden birinin gitmesi kimseyi mutlu etmez ama bu tür değişimlerin de olması gerekiyordu. Onan inandığım için bu önümüzdeki 1,5 yıllık süreçte Kahramanmaraşımıza daha iyi hizmet edeceğime inandığım için bu kararı aldım" dedi. Partililerle de görüştüğünü ifade eden Karatutlu, "Partimle bir sıkıntı olmadı" diye konuştu.

Karatutlu, AK Parti kökenli olduğunu, geçmişte AK Parti İl Başkan Yardımcılığı yaptığını hatırlattı.

Karatutlu, sosyal medya hesabından istifasına ilişkin "DEVA Partisi ve Yeni Yol Grubu bünyesinde sürdürmekte olduğum tüm görevlerden ve parti üyeliğinden istifa ettiğimi kamuoyuna saygıyla duyururum" açıklamasını yaptı.

İrfan Karatutlu'nun istifasıyla Yeni Yol Grubunun milletvekili sayısı 20'ye düştü. TBMM'de grup oluşturulması için en az 20 milletvekilinin olması gerekiyor.