DEVA Partisi Genel Başkanı Babacan, Konya'da sergi açılışına katıldı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Konya'da ressam Ayşe Türkmen'in kişisel sergi açılışına katıldı.

Babacan, Selçuk Üniversitesi Müze ve Sergi Salonu'nda düzenlenen serginin açılış töreninde, 60 yaşında resim yapmaya başlayan, Selçuk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Orhan Cebrailoğlu'nun desteği ile ilk kişisel sergisini açan Türkmen ile sohbet etti.

Türkmen, Babacan'a 5 yıllık süreçte yoğun bir mesai ve özenle 80'i aşkın eser ortaya çıkardığını anlattı.

Törende Türkmen ile Prof. Dr. Cebrailoğlu'nun konuşmalarının ardından Babacan, beraberinde Konya Ticaret Odası Başkanı Selçuk Öztürk ile "Saklı Kalan Fırçam" adlı serginin açılış kurdelesini kesti.

Ardından davetlilerle sergiyi gezen ve eserlere ilişkin Türkmen'den bilgi alan Babacan, ressamı tebrik etti.