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DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı Aras, vefat etti

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DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı Aras, vefat etti

DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı İbrahim Efendi Aras (57), kalp sonucu hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı İbrahim Efendi Aras (57), kalp sonucu hayatını kaybetti.

DEVA Partisi Bala İlçe Başkanı İbrahim Efendi Aras, geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. 26 Ekim 2022 tarihinde İlçe Başkanı olan Aras, evli ve 2 çocuk babasıydı. Aras'ın cenazesi, öğle namazı sonrası Afşar Mahallesinde bulunan aile kabristanında toprağa verilecek.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Birol Karakılıç - Güncel

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