Albüm: Çin'de Dev Panda Yavrusu Wang Shu'nun Birinci Yaş Günü Kutlandı
Çin'in Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde dev panda Liang Yue'nin yavrusu Wang Shu, ilk doğum gününde 188 gramdan 36,5 kilograma ulaştı.
CHONGQİNG, 13 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneybatısında yer alan Chongqing belediyesindeki Chongqing Hayvanat Bahçesi'nde pazar günü dev panda Liang Yue'nin yavrusu Wang Shu'nun ilk doğum günü kutlandı. Doğduğunda 188 gram ağırlığında olan Wang Shu şu anda 36,5 kilograma ulaşmış durumda.
Kaynak: Xinhua