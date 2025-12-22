Haberler

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, 50'nci yılını kutladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü, 50. yılını kutlamak amacıyla düzenlenen etkinlikte Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız önemli açıklamalarda bulundu. Deniz kuvvetlerinin gücüne ve yerli savunma sanayine vurgu yapıldı.

DOKUZ Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 50'nci yıl etkinliği düzenlendi. Törende konuşan Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, "Türk Deniz Kuvvetleri, envanterimizde bulunan 90'ı deniz savunma vasıtası, 80'i muharip olmak üzere 142 platformumuz ve yaklaşık 42 bin personelle ana vatanda güvende, denizlerde güçlü, dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak hedefiyle dünya denizlerinde etkin ve caydırıcıdır. Yerli ve milli savunma sanayimizi de kendini sürekli geliştiren, dinamik bir yapıya sahip" dedi.

DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 50'nci yıl etkinliği kapsamında DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü'nde tören gerçekleştirildi. Törene, Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız, DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, DEÜ Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş, Dışişleri Bakanlığı Kuzeydoğu Akdeniz Genel Müdürü Büyükelçi Burak Özügergin ve üniversite temsilcileri katıldı. Törende konuşan DEÜ Rektörü Prof. Dr. Bayram Yılmaz, "Enstitümüz devletimizin sürekli desteğiyle yıllar boyunca faaliyetlerini kısa vadeli ihtiyaçlara göre şekillendiren bir anlayıştan uzak durarak uzun soluklu, tutarlı ve disiplinler arası bir bilimsel yaklaşımı esas almıştır. Bu yaklaşım lisans ve eğitimden akademik üretime, saha çalışmalarından kurumsal iş birliklerine uzanan geniş bir alanda karşılık bulmuş ve deniz bilimleri alanında kalıcı bir bilgi birikiminin oluşmasına katkı sağlamıştır. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ve Fen Bilimleri Enstitüsü'yle ilgili yaptığımız çalışmalar ile Deniz Bilimleri ve Teknolojisi'ne yönelik lisans programını, yüksek lisans ve doktora programını Fen Bilimleri Enstitüsü'nden alarak Deniz Bilimleri ve Teknolojileri Enstitüsü'ne nakletmek üzere bir süreç başlattık. Süreçte son aşamaya geldik" dedi.

'DÜNYA DENİZLERİNDE ETKİN VE CAYDIRICI'

Denizler ve denizcilerin tarih boyunca milletlerin kaderini belirlediğini belirten Donanma Komutanı Oramiral Kadir Yıldız ise "Asya, Avrupa ve Afrika'yı birleştiren stratejik bir bölgede bulunan üç tarafı denizlerle çevrili ülkemizde ve 'Mavi Vatanımızda deniz yetki alanlarımızdaki hak ve menfaatleri korumak, iradesinin devamlılığını bilimsel faaliyetlerde sağlamak istiyoruz. 1081 yılında ilk amiralimiz olan Çakabey tarafından Ege Denizi'nde kurulan Türk Deniz Kuvvetleri, envanterimizde bulunan 90'ı deniz savunma vasıtası, 80'i muharip olmak üzere 142 platformumuz ve yaklaşık 42 bin personelle ana vatanda güvende, denizlerde güçlü, dünyada söz sahibi olmak için tüm denizlerde var olmak hedefiyle dünya denizlerinde etkin ve caydırıcıdır. Yerli ve milli savunma sanayimizi de kendini sürekli geliştiren, dinamik bir yapıya sahiptir" ifadelerini kullandı.

DEÜ Deniz Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Harun Özdaş da "Enstitümüz kurulduğu günden beri denizleri yalnızca fiziksel ve biyolojik bir alan olarak değil, ulusal çıkarları, bölgesel dengeler ve küresel süreçlerle iç içe geçmiş stratejik bir mekan olarak yer aldı. Bunun için zamanla kurumsal bir duruşa dönüşerek araştırma kültürümüzü belirledi" diye konuştu.

Haber: Yağmur ÖNGÜN - Kamera: Mehmet KILINÇ / İZMİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi

Geri sayım başladı! Başkente çıkarma bu sözlerin ardından geldi
CHP-DEM Parti görüşmesi sonrası Özgür Özel'den Leyla Zana açıklaması

DEM heyetiyle görüşme sonrası Özel'den Leyla Zana açıklaması
Dava dosyasına girdi! Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında olay diyalog

Olay yazışma dosyaya girdi: Nice senelere koca...
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer

Ünlü yorumcu duyurdu! Fenerbahçe'den Süper Lig'i sallayacak transfer
En-Nesyri, Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı

Afrika Uluslar Kupası'nda da kabusu yaşadı
Prof. Dr. Osman Bektaş'tan uyarı: İstanbul 7'den büyük bir depreme hazır olmalı

Profesörden "Hazır olun" uyarısı! İstanbul için endişe yaratan mesaj
Serbest bırakılan Melisa Döngel'den ilk açıklama: Haberler gerçeği yansıtmıyor

Saç ve kan örneği verdi! İlk kez konuştu: Gerçeği yansıtmıyor
Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti

Türkiye'nin 37 yıllık hastanesi konkordato ilan etti
'Dışarıdan kadın getirmek yasak' tartışmasında oğlu öldürülen babadan kahreden sözler

"Kadın getirmek yasak" tartışması! Oğlu öldürülen baba kahretti
Karaman'da iş kazasında 17 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti

Eşarbını makineye kaptıran genç kız feci şekilde can verdi
Hasan Şaş dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın

Dünyaca ünlü ismin transferine karşı çıktı: Sakın almayın
e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar bu hizmete çok sevinecek

e-Devlet'e bomba özellik! Arabası olanlar resmen akın edecek
Geçen yıl sahnedeydi, bu yıl masada! 'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu

'O Ses Türkiye Yılbaşı' jürileri belli oldu! Değişiklik dikkat çekti
Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...

Survivor 2026 için geri sayım: İşte merak edilen ünlüler kadrosu...
KAP açıklaması geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma

Resmi açıklama geldi! Koç Holding'den milyarlık satın alma
title