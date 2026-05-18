Mustafa Destici, Kırım Tatarlarının Sürgün Edilişinin Yıl Dönümünde Mesaj Yayımladı

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırım Tatarlarının sürgün edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu sürgün sadece bir göç değil; bir milletin hafızasını, kimliğini ve inancını silmeye yönelik büyük bir zulümdü. Tüm acılara rağmen kimliğine, diline ve davasına sahip çıkan Kırım Tatar Türkleri onurlu direnişini bugün de sürdürmektedir" ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 Mayıs 1944'te, Kırım Tatar Türkleri 'proleter diktatör' Stalin'in emriyle Sovyet Bolşevikleri tarafından bir gecede yurtlarından koparıldı; kadın, çocuk, yaşlı demeden yüz binlerce kardeşimiz insanlık dışı şartlarda sürgüne gönderildi. Yol boyunca açlık, hastalık ve yoklukla mücadele eden binlercesi hayatını kaybetti" dedi.

Destici, şunları kaydetti:

"Bu sürgün, sadece bir göç değil; bir milletin hafızasını, kimliğini ve inancını silmeye yönelik büyük bir zulümdü. Tüm acılara rağmen kimliğine, diline ve davasına sahip çıkan Kırım Tatar Türkleri, onurlu direnişini bugün de sürdürmektedir. Sürgünde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen mücadeleden vazgeçmeyen başta yiğit lider Mustafa Cemiloğlu olmak üzere tüm Kırım kahramanlarını da saygıyla selamlıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA