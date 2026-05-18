Haberler

Mustafa Destici, Kırım Tatarlarının Sürgün Edilişinin Yıl Dönümünde Mesaj Yayımladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 18 Mayıs 1944'te Kırım Tatarlarına yapılan sürgünün yıl dönümünde yaptığı açıklamada, sürgünün bir milletin hafızasını ve kimliğini silmeye yönelik büyük bir zulüm olduğunu belirtti.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Kırım Tatarlarının sürgün edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Bu sürgün sadece bir göç değil; bir milletin hafızasını, kimliğini ve inancını silmeye yönelik büyük bir zulümdü. Tüm acılara rağmen kimliğine, diline ve davasına sahip çıkan Kırım Tatar Türkleri onurlu direnişini bugün de sürdürmektedir" ifadesini kullandı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18 Mayıs 1944'te, Kırım Tatar Türkleri 'proleter diktatör' Stalin'in emriyle Sovyet Bolşevikleri tarafından bir gecede yurtlarından koparıldı; kadın, çocuk, yaşlı demeden yüz binlerce kardeşimiz insanlık dışı şartlarda sürgüne gönderildi. Yol boyunca açlık, hastalık ve yoklukla mücadele eden binlercesi hayatını kaybetti" dedi.

Destici, şunları kaydetti:

"Bu sürgün, sadece bir göç değil; bir milletin hafızasını, kimliğini ve inancını silmeye yönelik büyük bir zulümdü. Tüm acılara rağmen kimliğine, diline ve davasına sahip çıkan Kırım Tatar Türkleri, onurlu direnişini bugün de sürdürmektedir. Sürgünde hayatını kaybeden tüm kardeşlerimizi rahmetle yad ediyor, her türlü zorluk ve imkansızlığa rağmen mücadeleden vazgeçmeyen başta yiğit lider Mustafa Cemiloğlu olmak üzere tüm Kırım kahramanlarını da saygıyla selamlıyorum. Unutmadık, unutturmayacağız."

Kaynak: ANKA
Emeklileri heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak

Milyonları heyecanlandıran söylenti: En az yüzde 50 zam yapılacak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dedesinin cenazesinde TikTok çeken Melek Bal: Pişman değilim

Cenazede TikTok çekmişti! Özür beklerken tepki çekecek yeni açıklama
Eğlenceniz batsın! Boynu kırılan genç kız hayatını kaybetti

Eğlenceniz batsın! Genç kız saniyeler içinde hayatını kaybetti
TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu

TÜVTÜRK personeliyle dalga geçmek isteyen Rus kadın, ters köşe oldu
Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu

Fenerbahçe yeni Arda Güler'ini buldu
Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı

Şov yapmak isterken rezil oldu: Dans eden nedimenin elbisesi açıldı
Erdoğan, Süper Lig Şampiyonu Galatasaray'ı Kabul Etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'ı kabul etti
Türkiye'den Sumud filosuna müdahale eden İsrail'e sert tepki: Yeni bir korsanlık eylemi

Aralarında vatandaşlarımız da var! Türkiye'den saldırıya sert tepki