Mustafa Destici'den Abd-İran İlişkileri Değerlendirmesi

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ile İran arasındaki gerilimden çıkarılan dersleri değerlendirerek, Türkiye'nin milli savunma sanayisini güçlendirmesi ve bağımsız stratejiler geliştirmesi gerektiğini vurguladı.

(ANKARA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, ABD ile İran arasındaki gerilim ve ilişkilerde ortaya çıkan son tablonun, Türkiye başta olmak üzere diğer devletler açısından iki kritik ders içerdiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Destici, ilk olarak İran'ın son 20 yılda ambargolara rağmen geliştirdiği füze ve drone teknolojisi ile asimetrik savaş hazırlığının önemine dikkat çekti. Destici, sahada hazır olmanın masadaki diplomatik manevra alanını doğrudan belirlediğini ifade etti.

Destici, ikinci önemli başlığın ise ABD ve küresel güçlerle kurulan ilişkilerde "mutlak güven" yerine "stratejik ihtiyat" anlayışının benimsenmesi olduğunu belirtti. ABD Başkanı Donald Trump'ın bir gün sert söylemlerde bulunduğu İran'la ertesi gün el sıkışabildiğini kaydeden Destici, bu durumun uluslararası zeminin ne kadar kaygan olduğunu gösterdiğini savundu.

Türkiye'nin kendi milli savunma sanayiini ve bağımsız karar alma mekanizmalarını her türlü dış bağımlılığın üzerinde tutması gerektiğini vurgulayan Destici, coğrafyada ayakta kalmanın yolunun küresel aktörlerin vaatlerine yaslanmaktan değil, öz kapasiteyi güçlendirmekten geçtiğini aktardı.

Kaynak: ANKA
