Dervişoğlu Ramazan'ın İlk İftarında Şehit Ailesini Ziyaret Etti

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını şehit Cem Dolapci'nin ailesiyle birlikte yaptı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesbından yaptığı açıklamada, "Ramazan'ın ilk iftarında, aziz şehidimiz Cem Dolapci'nin kıymetli ailesine misafir olduk. Sofralarını bizimle paylaşan, helal lokmalarına ortak eden Dolapci ailesine gönülden teşekkür ediyorum. Şehitlerimizin emanetleri de hatıraları da başımızın üstündedir." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA