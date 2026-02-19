Haberler

Dervişoğlu Ramazan'ın İlk İftarında Şehit Ailesini Ziyaret Etti

Güncelleme:
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ramazan ayının ilk iftarını şehit Cem Dolapci’nin ailesiyle birlikte yaptı.

