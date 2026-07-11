İyi Parti Genel Başkanı Dervişoğlu'ndan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci Yılında Anma Mesajı
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31. yıl dönümünde hayatını kaybeden Boşnakları andı ve soykırımın unutulmayacağını belirtti.
(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle soykırımda hayatını kaybeden Boşnakları andı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yılı nedeniyle sosyal medya hesabından anma mesajı paylaştı.
Dervişoğlu, mesajında, "İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biri olan Srebrenitsa Soykırımı'nın 31'inci yıl dönümünde, katledilen Boşnak kardeşlerimizi rahmetle anıyorum. Kardeşlerimizin yaşadığı mezalimi, ailelerinin kederini unutmayacak ve unutturmayacağız" ifadelerini kullandı.
Kaynak: ANKA