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Dervişoğlu'ndan şehit Kenan Şahin için başsağlığı

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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fırat Kalkanı Harekât Bölgesi’nde görev yaparken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin için başsağlığı mesajı yayımladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görev yaparken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuş Kenan Şahin için başsağlığı mesajı yayımladı.

Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi'nde görevini ifa ederken rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Astsubay Kıdemli Başçavuşumuz Kenan Şahin'e Allah'tan rahmet, kederli ailesine sabır ve başsağlığı diliyorum. Şehidimizin ruhu şad, mekanı Cennet olsun. Milletimizin başı sağ olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: ANKA
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