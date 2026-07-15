Dervişoğlu'ndan 15 Temmuz Mesajı

(ANKARA) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, "Millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücü tanımadığımızı ve tanımayacağımızı bir kez daha hatırlatıyorum" ifadesini kullandı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, şunları kaydetti:

"15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde; Türk devletinin varlığını, Türk milletinin birliğini ve Cumhuriyetimizi hedef alan her türlü terör örgütünü lanetliyor, tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyorum. Millete ait iradenin tecelli etmesini engelleyecek hiçbir gücü tanımadığımızı ve tanımayacağımızı bir kez daha hatırlatıyorum."

Kaynak: ANKA