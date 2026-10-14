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Dervişoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'iktidar... kendi sonunu hazırlıyor' dedi

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Dervişoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'iktidar... kendi sonunu hazırlıyor' dedi
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İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasını manidar bulduğunu belirtti. Dervişoğlu, 'Böyle yapmaya devam ederlerse en çok kendileri zarar görür. Bence iktidar algı oluşturmak adına kendi sonunu hazırlıyor' dedi.

(TBMM) - İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Halk TV'ye kayyım atanmasına ilişkin, "Böyle yapmaya devam ederlerse en çok kendileri zarar görür. Bence iktidar algı oluşturmak adına kendi sonunu hazırlıyor" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisinin Grup Toplantısı'nın ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Dervişoğlu, "Bugün Ekrem İmamoğlu savunma yapacak ve fon krizine ilişkin kanun teklifi TBMM'de görüşülüyor. Halk TV'ye bugün kayyım atanmasını manidar bulur musunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Evet, tabii ki. Keşfetmeye başladık yeni yeni. Biz bu konuyla ilgili gerekli uyarıları da yapmıştık geçmişte. Gündem de değiştiriyorlar ama bir gerçek var altını çizerek söylüyorum: Böyle yapmaya devam ederlerse en çok kendileri zarar görür. Bence iktidar algı oluşturmak adına kendi sonunu hazırlıyor."

Kaynak: ANKA
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