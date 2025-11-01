Dertliler Hareketi'nden Gazze İçin İpler Dağıtıldı

Dertliler Hareketi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, düzenlediği "Gazze İçin Atkı ve Bere Örüyoruz" kampanyası kapsamında, örgü örmek isteyenlere iplik dağıttı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte "Gazzeli Çocuklar Üşümesin" temasıyla kampanya başlatan Dernek, bu çerçevede Küçükçekmece'deki bir AVM'de Gazzeliler için örgü örmek isteyenlere ücretsiz iplik dağıtımı yaptı.

Kampanyayla, İsrail tarafından şehirleri ve evleri yerle bir edilen Gazzeli çocukları soğuktan korumak için atkı, bere, eldiven, kazak ve mont gibi kışlık giysiler temin edilmesi hedefleniyor.

Dernek başkanı Selman Enes Yücel, bağış toplayıp Gazze'ye yollamaktan ziyade, ailelerde Gazze ile ilgili duyarlılık oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

Kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından ilgi gösterildiğini dile getiren Yücel, "Toplanan atkı ve berelerin hijyen ve nitelik kontrolleri yapılacak, düzgün şekilde paketlenerek, işbirliği yapılan STK'ler vasıtasıyla Gazze'ye ulaştırılacak. Ayrıca kampanya kapsamında örgü ören veya ayni bağış yapan herkesten Gazzelilere yönelik duygu ve düşüncelerini içeren birer mektup yazmaları istendi." dedi.

Yücel, Gazze'ye gönderilmek üzere üretilen her bir parça ürünün, yazılan her bir satır mektubun Gazzelilere büyük moral desteği olacağına inandıklarını ifade etti.