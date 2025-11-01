Haberler

Dertliler Hareketi'nden Gazze İçin İpler Dağıtıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Dertliler Hareketi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, 'Gazzeli Çocuklar Üşümesin' temasıyla düzenlediği kampanya kapsamında, ücretsiz iplik dağıtımı yaparak insanların Gazzeli çocuklara kışlık giysi örmesine teşvik etti.

Dertliler Hareketi Eğitim, Kültür ve Yardımlaşma Derneği, düzenlediği "Gazze İçin Atkı ve Bere Örüyoruz" kampanyası kapsamında, örgü örmek isteyenlere iplik dağıttı.

Kış mevsiminin yaklaşmasıyla birlikte "Gazzeli Çocuklar Üşümesin" temasıyla kampanya başlatan Dernek, bu çerçevede Küçükçekmece'deki bir AVM'de Gazzeliler için örgü örmek isteyenlere ücretsiz iplik dağıtımı yaptı.

Kampanyayla, İsrail tarafından şehirleri ve evleri yerle bir edilen Gazzeli çocukları soğuktan korumak için atkı, bere, eldiven, kazak ve mont gibi kışlık giysiler temin edilmesi hedefleniyor.

Dernek başkanı Selman Enes Yücel, bağış toplayıp Gazze'ye yollamaktan ziyade, ailelerde Gazze ile ilgili duyarlılık oluşturulmasını hedeflediklerini söyledi.

Kampanyaya Türkiye'nin dört bir yanından ilgi gösterildiğini dile getiren Yücel, "Toplanan atkı ve berelerin hijyen ve nitelik kontrolleri yapılacak, düzgün şekilde paketlenerek, işbirliği yapılan STK'ler vasıtasıyla Gazze'ye ulaştırılacak. Ayrıca kampanya kapsamında örgü ören veya ayni bağış yapan herkesten Gazzelilere yönelik duygu ve düşüncelerini içeren birer mektup yazmaları istendi." dedi.

Yücel, Gazze'ye gönderilmek üzere üretilen her bir parça ürünün, yazılan her bir satır mektubun Gazzelilere büyük moral desteği olacağına inandıklarını ifade etti.

Kaynak: AA / Engin Zafer - Güncel
Faruk Fatih Özer'in ölümünde yeni detaylar! Banyo kapısına çarşafla asılı halde bulunmuş

Cezaevindeki ölümde yeni detaylar! Gardiyanlar sayımda o halde bulmuş
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
Genoa'da 9 maçta da galibiyet alamayan Patrick Viera ile yollar ayrıldı

9 maçta da galibiyet alamayan ünlü hoca takımdan gönderildi
İstanbul'da kan donduran cinayet! İki çocuk annesi kadını öldürüp intihar etti

Kan donduran olay! İki çocuk annesini öldürüp intihar etti
3 ilimiz resmen dondu! Termometreler eksi 7'yi gösterdi

3 ilimiz resmen dondu! Araçları böyle korumaya çalıştılar
Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer cezaevinde asılı halde ölü bulundu

11 bin yıl hapsi istenen Faruk Fatih Özer cezaevinde ölü bulundu
MasterChef Türkiye'de sürpriz konuklar: Şefler şaşkınlıklarını gizleyemedi!

Büyük şaşkınlık! Karşılarında onları görünce donakaldılar
Ordu'da hastanın karnından 5 kiloluk kitle çıkarıldı

Şişkinlik şikayetiyle gittiği hastanede apar topar ameliyata alındı
Sanal kumar ve bahisle mücadele için sert önlemler geliyor

Ülkemizin kanayan yarası için harekete geçildi! Sert önlemler geliyor
Türkiye'deki tarihi yol, dünyanın en güzel yürüyüş rotası oldu

Türkiye'deki tarihi yol, dünya listesinde zirveye yerleşti
Güllü soruşturmasında tüyler ürperten iddia: Çocuğumu, annemi öldüreceğim

Güllü'nün kızının korkunç planı tanık ifadesinde ortaya çıktı
Arda Güler ve Kenan Yıldız, 2025 IFFHS ödüllerine aday gösterildi

Dünya yine onları konuşacak! İki büyük ödüle aday oldular
Gebze'de alarm! 27 iş yeri ve 72 daire boşaltıldı

Gebze'de alarm! 72 daire boşaltıldı, herkesin konuştuğu bir iddia var
Robert De Niro'nun torununun ölümünde sahte ilaç şüphesi

Ünlü ismin torununun ölümünde yeni iddia! Tutuklandılar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.